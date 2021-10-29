ألمانيا تعلن نجاح محادثاتها مع العراق بإيقاف رحلات اللاجئين لروسيا البيضاء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الألمانية يوم الجمعة إن المحادثات مع العراق لوقف رحلات المهاجرين إلى روسيا البيضاء "كانت ناجحة".

ووفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن الخارجية الألمانية، فإن الأردن ألغى أيضا عددا من رحلات الطيران العارض.

وسجلت السلطات الألمانية وصول 4889 من الوافدين بصورة غير شرعية عبر روسيا البيضاء في أكتوبر تشرين الأول حتى الآن، وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد جميع الوافدين هذا العام.

وكانت مؤسسة "لوتكه" لشؤون اللاجئين قد حذرت في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري المواطنين في إقليم كوردستان والعراق كافة من استخدام الأراضي البيلاروسية للوصول إلى الدول الأوروبية، مؤكدة أن الوضع يزداد خطورة بسبب برودة الطقس هناك.

وذكرت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مئات الأسر العراقية محاصرة حاليا على حدود بيلاروسيا، وتركت دون طعام أو ماء. وفي الوقت نفسه، فقد العديد من الناس حياتهم بسبب البرد ونقص الغذاء والماء والمرض.

ونوهت المؤسسة في بيانها إلى أنها تتواصل رسميا مع السلطات العراقية المعنية وهي: (وزارة الهجرة والمهجرين، ووزارة الخارجية، وسلطة الطيران المدني العراقي) لإعادة المواطنين المحاصرين، مبينة أنهم سيعودون في المستقبل القريب.

ودعت مؤسسة "لوتكه" وتعني باللغة العربية "القمة"، جميع المواطنين العراقيين إلى ألّا يقعوا وبأي شكل من الاشكال تحت تأثير المجاميع والجماعات التي تشجع على الوصول إلى الأراضي الأوروبية عن طريق بيلاروسيا، وعدم تعريض حياتهم وحياة اطفالهم لخطر جسيم.