ألمانيا تجدد احترامها لسيادة العراق وتدين "مجزرة زاخو" وتدعو لتحقيق طارئ

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الخميس، القصف الذي أودى بحياة تسعة وإصابة العشرات مدنيين في منتجع سياحي بمحافظة دهوك، داعية إلى فتح تحقيق طارئ في الملابسات وتحديد المسؤول عن هذه العملية.

وقالت الوزارة الألمانية في بيان، إن "الهجمات على المدنيين غير مقبولة على الإطلاق، ويجب أن تكون حمايتهم أولوية مطلقة في جميع الظروف".

وأضافت أن "ألمانيا تولي أهمية قصوى لاحترام سيادة الدولة العراقية واحترام القانون الدولي".

ودعت إلى "ضرورة استجلاء ملابسات الهجوم ومعرفة المسؤول عنه بشكل عاجل"، مؤكدة "سوف نواصل دعم العراق بما فيها اقليم كوردستان، لاسيما فيما يتعلق بالأمور الأمنية واستقرار البلاد".

ويوم أمس الأربعاء تعرض مصيف "برخ" في قضاء زاخو بمحافظة دهوك إلى قصف مدفعي من الجيش التركي أسفر عن سقوط تسع ضحايا وإصابة 23 آخرين بجروح متباينة حالة بعضهم حرجة.

وعلى إثر ذلك خرجت تظاهرات شعبية غاضبة في مختلف أنحاء العراق، وطالب المتظاهرون بطرد السفير التركي وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع أنقرة.

واليوم استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، و"أدان بأشد العبارات الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك".