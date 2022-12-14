ألمانيا تتطلع لتوطيد العلاقات مع العراق لما يمثله من "ثقل جغرافي وحضاري وثقافي"

شفق نيوز/ أعرب مستشار الأمن القومي الألماني ينس بلوتنر، يوم الأربعاء، عن تطلع بلاده لتوطيد العلاقات مع العراق.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي للأخير.

وأضاف البيان أن بلوتنر حمل تحيات القيادة الألمانية السوداني، كما نقل له دعوة من المستشار الألماني لزيارة العاصمة برلين.

بدوره

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ورغبة العراق في تنميتها في مجالات الاقتصاد والطاقة، ودعا سيادته الشركات الألمانية للاستثمار في العراق بمختلف المجالات، في ظل البيئة الاستثمارية التي وفّرها العراق.

وأشاد السوداني خلال اللقاء بجهود ألمانيا، وتعاونها مع العراق ضمن التحالف الدولي في الحرب على عصابات داعش الإرهابية، ومواصلة هذا التعاون في إطار المشورة والتدريب.

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الألماني رغبة بلاده بمزيد من التعاون

بمختلف المجالات، في مقدمتها الطاقة والطاقة النظيفة، والتطلع إلى توطيد العلاقات مع العراق لما يمثله من ثقل جغرافي وحضاري وثقافي.