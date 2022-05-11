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لماذ جمع بعض اعضاء البرلمان العراقي عضوية لجنتين برلمانيتين؟

Category: سیاسة

Date: 2022-05-11T17:51:29+0000
لماذ جمع بعض اعضاء البرلمان العراقي عضوية لجنتين برلمانيتين؟

شفق نيوز/ كشفت النائب عن كتلة "الفتح" ابتسام الهلالي، يوم الاربعاء، عن سبب جمع عدد من النواب بين عضوية لجنتين برلمانيتين أو اكثر، مشيرة إلى إعداد صيغة قانونية بهذا الصدد.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز، إنه "بحسب ما تم الاتفاق عليه وفقاً لصيغة قانونية صوت عليها البرلمان تنص على انه يحق لكل نائب ان يكون عضواً في اثنين من اللجان النيابية ضمن الجدولين (ب) و(ج) ولا يحق للنائب في لجان الجدول (أ) اللجان السيادية ان يكون عضو بأكثر من لجنة".

واشارت الى انه "بحسب القانون يجب ان يكون عدد اعضاء اللجنة لا يقل عن 17 عضوا، ولذلك اصبح بعض النواب عضواً في لجنتين"، مبينة ان "لجان الجدول (ج) هي المرأة والأسرة، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة والسياحة".

في الصدد قالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد الى لوكالة شفق نيوز، إن المجلس صوت على استثناء اعضاء اللجان ادناه وسمح بعضويتهم بلجان نيابية اخرى.

وبحسب البيان، فأن اللجان هي: المرأة والاسرة والطفولة، والاوقاف والعشائر، والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، والشهداء والضحايا والسجناء، والشباب والرياضة، والثقافة والسياحة والاثار والاعلام، وحقوق الانسان.

وصوّت مجلس النواب العراقي على استكمال تشكيل وتسمية أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة، والتي ستبدأ بعقد اجتماعاتها الاسبوع المقبل.

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