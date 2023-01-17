لماذا يشارك العراق في منتدى دافوس؟.. الرئيس يجيب

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، يوم الثلاثاء، مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا للتأكيد على أهمية ترسيخ أمن واستقرار البلاد.

وقال في تغريدة له على موقع تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "نُشارك في منتدى دافوس للتأكيد على أهمية ترسيخ أمن واستقرار العراق ودوره الحيوي في المنطقة والعالم".

وأكد رشيد "العمل على شراكات اقتصادية تصب في مصلحة المواطنين واحتياجاتهم عبر المشاريع المهمة وتأهيل البنى التحتية الأساسية، والتنسيق لمواجهة التغيرات المناخية التي تواجه العراق والعالم اجمع".

وأمس الاثنين، غادر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، العراق متوجهاً إلى سويسرا للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يرافقه وزير الخارجية فؤاد حسين.