للمشاركة بمنتدى اقتصادي.. بولندا ترفض منح تأشيرة لمسؤول عراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مجلس محافظة نينوى، يوم الاثنين، بأن السلطات البولندية رفضت منح تأشيرة دخول لرئيس المجلس أحمد الحاصود، وأحد مرافقيه، وذلك رغم توجيه دعوة رسمية لهما لحضور منتدى اقتصادي دولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الدعوة وُجّهت إلى عدد من أعضاء مجلس نينوى للمشاركة في فعاليات المنتدى البولندي العراقي الثالث للتجارة والاستثمار، والمقرر انعقاده في العاصمة البولندية وارسو للفترة من 12 إلى 14 أيار/ مايو الجاري، وقدّم رئيس المجلس وأحد مرافقيه طلباً الحصول على تأشيرة دخول، لكن الطلب قوبل بالرفض من قبل الجانب البولندي".

وأضاف أن "أسباب الرفض لم تُوضّح بشكل رسمي من قبل السفارة البولندية أو الجهة المنظمة"، لافتاً إلى أن "أعضاء آخرين من المجلس حصلت الموافقة على تأشيراتهم".

ويُعد المنتدى من الفعاليات الاقتصادية المهمة لتعزيز التعاون بين العراق وبولندا، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية وشركات استثمارية من كلا البلدين.