للمرة الرابعة توالياً.. مجلس ديالى يخفق بعقد "جلسة الرشيد"

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي، يوم الاثنين، بإخفاق مجلس ديالى بعقد جلسته للمرة الرابعة بعد انسحاب عدد من الأعضاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مجلس ديالى اخفق في عقد جلسته التي قرر عقدها في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد لحسم تشكيل الحكومة المحلية بعد انسحاب عدد من الأعضاء".

وأضاف أن "10 اعضاء كانوا حاضرين لعقد الجلسة ولكن بعض الاعضاء وردتهم اتصالات من كتلهم بالانسحاب والامتناع عن التصويت وهو ما أدى لاختلال النصاب".

وكان رئيس السن لمجلس محافظة ديالى تركي العتبي دعا إلى عقد جلسة في العاصمة بغداد لتشكيل الحكومة المحلية.

وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شهر شباط/ فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.

كما لم تتمكن كتل الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف "نبني" هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً، وأخيراً تنازل العامري من المنصب إلى دولة القانوني الذي رشح وضاح التميمي محافظاً لديالى.