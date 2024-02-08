للمرة الثانية.. مجلس ديالى الجديد يفشل في عقد جلسته الاولى

شفق نيوز/ أخفق مجلس محافظة ديالى الجديد في عقد جلسته، اليوم الخميس، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن النصاب لم يكتمل مجدداً، وخرج جميع الأعضاء.

واثر ذلك عقد رئيس السن في المجلس تركي العتبي مؤتمرا صحفيا حضره مراسل وكالة شفق نيوز، قال فيه، إن الجلسة ستبقى مفتوحة مرة اخرى لعدم تحقق النصاب، مبينا أن حضرت اليوم بعد أن وصله اشعار بالاتفاق السياسي على حسم المجلس والكابينة الحكومية ولكن لم يكتمل النصاب.

ودعا العتبي، الكتل السياسية الى التفاهم السريع.

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس محافظة ديالى الجديد، نزار اللهيبي، عدم توصل الكتل السياسية إلى أي اتفاق لحسم رئاسة المجلس وتشكيل الحكومة المحلية.

وفي سياق متصل أبلغ مصدر سياسي وكالة شفق نيوز، أن "الكتل السياسية في ديالى لم تعد طائفية وقومية بل صارت على شكل فريقين وكل فريق يضم أعضاء من كتل مختلفة".

يشار إلى أن مجلس محافظة ديالى الجديد كان قد رفع يوم الاثنين الماضي، جلسته إلى اشعار آخر مع ابقائها مفتوحة لعدم اكتمال النصاب.