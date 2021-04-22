للمرة الثانية .. رفع الحصانة عن نواب يكسر نصاب الجلسة

شفق نيوز / فشل مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، في تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسة كان مقررا لها يوم الخميس، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وذكر مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب فشل للمرة الثانية في تحقيق نصاب قانوني لعقد جلسته".

وأضاف أن "عدد الحضور لجلسة اليوم، لم يتجاوز الـ(80) داخل القاعة"، مشيرا إلى أن "قوى وشخصيات سياسية تدفع بتعطيل جلسات البرلمان لمنع رفع الحصانة عن بعض النواب المطلوبين للقضاء".

ولفت المصدر، إلى أن "رئاسة المجلس لا تستطيع رفع الحصانة دون تصويت النواب مادام المجلس غير داخل في العطلة التشريعية، فاذا كان داخل في العطلة يستطيع رئيس المجلس محمد الحلبوسي رفع الحصانة دون تصويت هذه الجهات".

وأشار إلى أن "شخصيات نيابية تريد ضمانات بعدم طرح قضية سحب الحصانة عن النواب، حتى توجه نوابها بالدخول إلى قاعة المجلس".