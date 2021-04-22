سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

للمرة الثانية .. رفع الحصانة عن نواب يكسر نصاب الجلسة

Category: سیاسة

Date: 2021-04-22T12:26:05+0000
للمرة الثانية .. رفع الحصانة عن نواب يكسر نصاب الجلسة

شفق نيوز / فشل مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، في تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسة كان مقررا لها يوم الخميس، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وذكر مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب فشل للمرة الثانية في تحقيق نصاب قانوني لعقد جلسته".

وأضاف أن "عدد الحضور لجلسة اليوم، لم يتجاوز الـ(80) داخل القاعة"، مشيرا إلى أن "قوى وشخصيات سياسية تدفع بتعطيل جلسات البرلمان لمنع رفع الحصانة عن بعض النواب المطلوبين للقضاء".

ولفت المصدر، إلى أن "رئاسة المجلس لا تستطيع رفع الحصانة دون تصويت النواب مادام المجلس غير داخل في العطلة التشريعية، فاذا كان داخل في العطلة يستطيع رئيس المجلس محمد الحلبوسي رفع الحصانة دون تصويت هذه الجهات".

وأشار إلى أن "شخصيات نيابية تريد ضمانات بعدم طرح قضية سحب الحصانة عن النواب، حتى توجه نوابها بالدخول إلى قاعة المجلس".

related

البرلمان العراقي يقرّ قانون تمويل الانتخابات المبكرة

Date: 2020-12-17 17:25:36
البرلمان العراقي يقرّ قانون تمويل الانتخابات المبكرة

البرلمان العراقي يكمل اعداد قانون الانتخابات المحلية ويدرجه للتصويت

Date: 2019-06-11 14:36:43
البرلمان العراقي يكمل اعداد قانون الانتخابات المحلية ويدرجه للتصويت

البرلمان يستكمل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-06 18:36:27
البرلمان يستكمل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

العراق يضغط على الاردن لتسليم رغد صدام حسين

Date: 2019-08-15 09:14:53
العراق يضغط على الاردن لتسليم رغد صدام حسين

انفجارا بغداد.. البرلمان يطالب بـ"تسجيلات الكاميرات" ويوجه باستدعاء قادة أمن

Date: 2021-01-21 11:48:32
انفجارا بغداد.. البرلمان يطالب بـ"تسجيلات الكاميرات" ويوجه باستدعاء قادة أمن

البرلمان يشدد على اجراء انتخابات كركوك بموعدها رغم إرث "ثلاث حقب"

Date: 2019-06-24 15:22:41
البرلمان يشدد على اجراء انتخابات كركوك بموعدها رغم إرث "ثلاث حقب"

اليوم.. جلسة للبرلمان واجتماع سياسي لحسم قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة

Date: 2021-03-18 09:35:35
اليوم.. جلسة للبرلمان واجتماع سياسي لحسم قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة

بعد "سائرون" .. تحالف جديد يعلق عضويته في البرلمان العراقي

Date: 2019-10-04 17:55:23
بعد "سائرون" .. تحالف جديد يعلق عضويته في البرلمان العراقي