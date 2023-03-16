للمرة الثانية.. السوداني يؤجل زيارته الى الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، بأن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى مدينة الموصل تأجلت للمرة الثانية بسبب الظروف الجوية التي تمر بها المدينة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الظروف الجوية التي تمر بها مدينة الموصل حالياً تسببت بتأجيل زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الموصل"، مبينا ان "هذه هي المرة الثانية التي تتأجل بها زيارة رئيس الحكومة الى الموصل".

وكانت إدارة محافظة نينوى قررت تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بسبب الامطار الغزيرة، والتي تسبب بحدوث فيضانات.