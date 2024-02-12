للمرة الثالثة.. مجلس ديالى الجديد يفشل في الالتئام

شفق نيوز/ أخفق مجلس محافظة ديالى الجديد، في عقد جلسته الأولى، ليلة الاثنين، للمرة الثالثة على التوالي في غضون أسبوعين، رغم استعدادات أمس الليلية المكثفة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس ديالى فشل بعقد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب للمرة الثالثة على التوالي، مبينا أن المجلس ورغم تبليغه الأعضاء بالحضور والاستعدادات الامنية ليلة أمس إلا أنه لم يتمكن من عقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأوضح أن عدد الحضور كان 6 أعضاء فقط من أصل 15 عضوا، وباتوا حتى ساعة متقدمة من الليل بانتظار حضور الأعضاء الآخرين، وذلك بسبب عدم وجود توافقات قوية.

وليلة أمس، فرضت القوات الامنية في محافظة ديالى إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة، وقطعت عدة شوارع رئيسة قبيل انطلاق الجلسة المقررة.

وكان رئيس السن في مجلس محافظة ديالى، تركي العتبي قد استدعى، في تمام الساعة 11:30 مساء الأحد، أعضاء المجلس لعقد الجلسة للتصويت على رئيس المجلس الجديد ونائبه، واستكمال تشكيل الحكومة المحلية.

ويعاني مجلس محافظة ديالى الجديد، من حالة انقسام غير مسبوقة، فلأول مرة يكون هناك فريقان الأول من 8 أعضاء والآخر من 7 أعضاء وبالتالي فإن كلا الطرفين يواجه صعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة لاستكمال جلسة اختيار رئيس المجلس.

وتشهد ديالى، منذ تصديق نتائج الانتخابات المحلية، من تدخلات وضغوط كتل سياسية في بغداد، آخرها محاولة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الوصول إلى اتفاق يحسم الجدل، لكن دون أي جدوى.