للمرة الثالثة.. مجلس المثنى يُرجئ استجواب المحافظ وسط تعقيدات قانونية

أخفق مجلس محافظة المثنى، للمرة الثالثة على التوالي، في عقد جلسة استجواب المحافظ مهند العتابي، مقرراً تأجيلها إلى يوم الثلاثاء الموافق 21 نيسان/أبريل الجاري.

وتأتي هذه التطورات في ظل مشهد سياسي معقد؛ حيث كان المجلس قد أعلن في شباط الماضي "استقالة" العتابي منفرداً، قبل أن يمضي في منتصف آذار بانتخاب أحمد منفي جودة محافظاً جديداً، وهو الإجراء الذي واجهه العتابي باللجوء إلى القضاء.

ورغم صدور أمر ولائي سابق بإيقاف تنفيذ قرارات المجلس، أكد العتابي حضوره إلى مبنى المحافظة تلبية لكتاب الاستجواب الرسمي، متمسكاً بمنصبه استناداً إلى قرار محكمة بداءة السماوة الصادر نهاية آذار الماضي، والذي قضى بإلغاء قرارات إعفائه وتأكيد استمراره في مهامه رسمياً.

ويعكس هذا الإخفاق المتكرر في عقد جلسة الاستجواب عمق الخلاف القانوني والإداري بين سلطتي المجلس والمحافظة، بانتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة.