للمرة الثالثة.. القضاء يعيد مسؤولاً محلياً إلى منصبه في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعاد قرار قضائي صدر مؤخراً، قائممقام الشرقاط شمالي صلاح الدين، الى منصبه وذلك للمرة الثالثة خلال عامين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القضاء قرر اعادة قائممقام الشرقاط على دودح خلف الجبوري إلى منصبه بعد احالته للتقاعد من قبل محافظ صلاح الدين أواخر ايار الماضي وتكليف مدير ناحية اشور جرجيس اسماعيل حجاب بمنصب القائممقام بالوكالة.

وأشار المراسل إلى أن قائممقام الشرقاط علي دودح الجبوري عاد الى منصبه بناء على طعن قضائي بعد احالته للتقاعد اجبارياً رغم وجود نص قانون يسمح لذوي الشهداء بتمديد التقاعد لمدة 5 سنوات.

وقال الجبوري في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، إن "الآليات الدستورية والقانونية تستثني رئيس الوحدة الادارية من ذوي الشهداء من الاحالة للتقاعد قسراً ما لم يبلغ سن الـ73 عاماً ولايجوز احالته للتقاعد إلا بطلبه اضافة الى انني منتخب للمنصب وان قرار اعفائي غير قانوني".

واكد الجبوري انه "تقدم بطلبات ومطالعات رسمية لرئاستي الوزراء والجمهورية للتدخل ومنع اي تجاوزات على النظام الاداري في صلاح الدين والاحتكام للاليات القانونية والدستورية حيال تعيين واعفاء رؤوساء الوحدات الادارية".

يذكر ان علي دودح الجبوري اعفي من منصبه في تشرين الاول 2019 بقرار من محافظ صلاح الدين عمار الجبوري وعين خيرالله الجبوري بديلاً عنه قبل ان يكسب طعناً قضائياً في ايلول 2020 ويعود الى منصبه ثم عاد محافظ صلاح الدين لاعفاءه في 31 ايار من العام الحالي ويكلف مدير ناحية اشور جرجيس اسماعيل حجاب بديلا له بالوكالة.

وشهدت المحافظة خلال العام الماضي والحالي أكثر من 10 تغييرات إدارية بين اقالة نهائية وعودة للمنصب في عدة دوائر ووحدات ادارية بناء على قرارات محكمة القضاء الاداري.