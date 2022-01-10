للطعن بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.. باسم خشان الى المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل باسم خشان، يوم الاثنين، عن نيته تقديم شكوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم أمس، لوجود مخالفات دستورية.

وقال خشان، لوكالة، شفق نيوز "اعمل حالياً على تقديم شكوى مرفقة بكل الادلة والوثائق اضافة الى المقاطع المصورة، التي تثبت بطلان انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم أمس، بسبب المخالفات القانونية والدستورية، التي رافقت الجلسة".

وبين انه "بعد حادثة الاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني فقدت الجلسة شرعيتها، ولهذا اي قرار يتخذ فيها هو باطل، ولهذا، الحسم سيكون لدى المحكمة الاتحادية".

وختم بالقول "كما ان الشكوى التي اريد تقديمها هي منفردة وليس لها اي علاقة بأي شكوى اخرى تريد بعض الاطراف السياسية تقديمها الى المحكمة الاتحادية".

وفي وقت سابق اليوم، نفت المحكمة الاتحادية العليا، إبداء رأي مسبق يتعلق بإجراءات جلسة انتخاب رئاسة البرلمان.

وقال المركز الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص اعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية سواء من رئيسها او احد اعضائها يتعلق باجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9 / 1 / 2022".

ودعت المحكمة الاتحادية الجهات كافة الى "توخي الدقة بعدم نسبة أي رأي او تصريح الى المحكمة الاتحادية العليا لان ذلك سوف يعرض من يصدر عنه الى المسائلة القانونية".

وكانت وسائل اعلام مقربة من الإطار التنسيقي الشيعي نقلت في وقت سابق اليوم الاثنين، عن الإطار التنسيقي قوله إن "رئيس المحكمة الاتحادية أبلغ الإطار عدم دستورية جلسة البرلمان الأولى".

كما أعلن الإطار أمس الاثنين في بيان عن رفضه لمخرجات الجلسة الأولى، معتبرا بأنها غير قانونية لغياب رئيس السن عن الجلسة.