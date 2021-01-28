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للسنة الثانية تواليا .. العراق ضمن قائمة أكثر الدول العربية فساداً

Category: سیاسة

Date: 2021-01-28T06:07:05+0000
للسنة الثانية تواليا .. العراق ضمن قائمة أكثر الدول العربية فساداً

شفق نيوز/ تبوأ العراق المرتبة السادسة ضمن قائمة الدول العربية الأكثر فسادا، فيما جاء في المرتبة 160 عالميا في أكثر دول العالم شفافية لعام 2020.

وذكرت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها اليوم الخميس واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "نيوزيلندا والدنمارك حصلتا على المرتبة الاولى بأقل دول العالم فسادا واكثرها شفافية بـ 88 نقطة على التوالي، تليها الدنمارك وفنلندا وسويسرا وسنغافورة والسويد التي حصلت جميعها على المركز الثاني بـ 85 نقطة ثم النرويج على المركز الثالث بـ 84 نقطة".

ووفقاً للتقرير فإن "العراق حصل على المرتبة السادسة باكثر الدول العربية فسادا متقدما على ليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال في حين جاء بالمرتبة 160 عالميا من اصل 180 دولة مدرجة في الجدول باكثر الدول شفافية وبـ 21 نقطة متقدما على دولة بورندي والكونغو".

وحصلت الصومال وجنوب السودان وسوريا واليمن وفنزويلا على المراتب الاعلى بالفساد باحتلالها المراتب الاخيرة بالجدول، حسب التقرير.

 وتصدر المنظمة تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 13 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

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