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للحد من مخاطرها.. مقترح نيابي لفحص العراقيين دورياً لكشف متعاطي المخدرات (وثيقة)

Category: سیاسة

Date: 2022-11-19T14:23:45+0000
للحد من مخاطرها.. مقترح نيابي لفحص العراقيين دورياً لكشف متعاطي المخدرات (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلن النائب عن كتلة السيادة النيابية عدنان الجحيشي، يوم السبت، عن جمع تواقيع نيابية لتعديل قانون المخدرات وتضمينه فقرة إجراء فحص دوري للعراقيين لكشف المتعاطين منهم.

وقال الجحيشي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته وكالة شفق نيوز "بعد تفشي ظاهرة المخدرات في المحافظات كافة، ولما لها من مخاطر وموت بطيء للناس، وان  اغلب ضحايا المخدرات هم الشباب واليافعين، وانطلاقا من المسؤولية الشرعية والقانونية ولحفظ أرواح شبابنا وأمن العراق نقترح تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأضاف "التعديل يتضمن فحص الموظفين في القطاع العام والخاص والدرجات الوظيفية العامة والخاصة والطلبة في المدارس المتوسطة والاعدادية والجامعات والمتقدمين للتعيين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع وللفئات كافة ودون استثناء من قبل اللجان الطبية المختصة وبشكل دوري كل سنة ومنحهم بطاقة فحص تعتبر جزء من المستمسكات الرسمية".

وبين انه "تم جمع أكثر من 50 توقيعاً نيابياً لتعديل القانون وهامش رئيس مجلس النواب لإحالته إلى اللجنة القانونية".

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