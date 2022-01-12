لكثرة الاتصالات.. العراق يعتمد بريداً الكترونياً للترشيح الى منصب الرئيس

شفق نيوز/ أعلن البرلمان العراقي، يوم الاربعاء، تخصيص بريد الكتروني لمن يرغب بالتقديم إلى منصب "رئيس الجمهورية"، عازياً سبب اتخاذ القرار الى كثرة الاتصالات من المواطنين للترشيح على المنصب.

وقال البرلمان في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نظراً لتلقي العديد من شكاوى المواطنين نتيجة عدم تمكنهم من التواصل مع الدائرة القانونية في مجلس النواب بسبب الاتصالات المستمرة في الوقت ذاته مما يؤدي الى انشغال الخطوط ولتداخل الاتصالات مع خطوط اخرى غير معتمدة في الاعلان الرسمي، وتعذر سرعة تخصيص خط بسعة اتصالات متعددة pilot number ولضيق المدة المحددة، فقد تقرر اعتماد البريد الالكتروني للدائرة القانونية للتواصل مع السيدات والسادة الراغبين في الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق".

وأوضح البيان، أن ذلك جاء " استناداً لاحكام المادة (٢/اولاً) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢".

ونوه البيان، إلى أن أن تلقي الرسائل الالكترونية سيكون متاحاً لغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١٣/كانون الثاني/٢٠٢٢"، مشيراً إلى أن "البريد الالكتروني للدائرة القانونية هو [email protected] ".

وكان مجلس النواب العراقي قد أعلن عن رقمين مخصصين للراغبين بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إلا أن مواطنين اشتكوا بأن تلك الارقام تعود لهما وتسببت لهما بـ"الازعاج".

وعقب افتتاح البرلمان العراقي أولى جلساته النيابية، الأحد 9 كانون الثاني 2022، وأداء النواب اليمين الدستورية واختيار رئيس البرلمان الجديد، أعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، ليتم اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المقبل من بعد ذلك