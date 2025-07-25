لقمان الفيلي يقدّم أوراق اعتماده لغوتيريش مندوباً دائماً للعراق لدى الأمم المتحدة

شفق نيوز - بغداد

قدّم السفير لقمان عبد الرحيم الفيلي، أوراق اعتماده إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بصفته سفيراً مفوضاً فوق العادة ومندوباً دائماً لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الجمعة، أنه خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نقل السفير الفيلي تحيات حكومة العراق إلى الأمين العام، مشيداً بجهود الأمم المتحدة ودعمها المتواصل للعراق في مجالات التنمية المستدامة، والمساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد التزام العراق الثابت بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، واستعداده لتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية وهيئاتها المختلفة، بما يحقق مصالح العراق ويسهم في تعزيز السلم والأمن والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أشار الفيلي إلى الدور القيادي الذي يضطلع به العراق حالياً من خلال رئاسته لمجموعة الـ77 والصين، مؤكداً عزمه على تمثيل مصالح الدول الأعضاء، وتعزيز العمل المشترك ضمن إطار التعاون متعدد الأطراف.

من جانبه، رحّب الأمين العام بالسفير الفيلي، متمنياً له التوفيق في مهامه، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعمها للعراق في مسيرته نحو التنمية والاستقرار، وفقا للبيان.