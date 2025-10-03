لقمان الفيلي يدشن "الشخصية العراقية بين القصور والمقاهي والمآذن"

شفق نيوز- بغداد

دشن السفير العراقي لدى الأمم المتحدة لقمان عبد الرحيم الفيلي النسخة الإنكليزية من كتابه "الشخصية العراقية بين القصور والمقاهي والمآذن"، مؤكداً أنها جاءت لتفتح نافذة جديدة أمام القرّاء غير الناطقين بالعربية، سواء من أبناء الجاليات العراقية في الخارج أو من الباحثين والمهتمين بالشأن العراقي حول العالم.

وقال الفيلي لوكالة شفق نيوز: "لا يقتصر على توسيع دائرة القرّاء، بل يتيح أيضاً للنخب الأكاديمية وصنّاع القرار والمهتمين الأجانب الاطلاع على الرؤية التي يطرحها الكتاب بشأن تعقيدات الشخصية العراقية وجذورها التاريخية والاجتماعية والسياسية، فضلاً عن مقترحات لمعالجة التحديات وتطلعات المستقبل".

وأضاف أن هذا الإصدار "يمثل محاولة لتعزيز الحوار، وتوسيع النقاش حول الهوية العراقية وربطها بالسياقين الإقليمي والدولي، بما يخدم فهماً أعمق للتجربة العراقية الراهنة وتحدياتها المتعددة".

