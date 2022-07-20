"لقد تمادت".. العامري يطالب باغلاق الحدود وايقاف عمل الشركات التركية في العراق

شفق نيوز/ اكد رئيس تحالف الفتح أمين عام منظمة بدر هادي العامري، اليوم الأربعاء، أن تركيا "تمادت" في عدوانها عبر غاراتها الجوية وقصفها المدفعي وعمليات التوغل البري لقواتها في عمق الأراضي العراقية، مطالبا الحكومة باغلاق الحدود وإيقاف عمل الشركات التركية في العراق.

وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين بشـدة ونستنكر القصف التركي الذي استهدف المدنيين في احد المصايـف في مدينة زاخـو والـذي ادى الى استشهاد واصابة عشرات المدنيين ، وبين الضحايـا اطفـال تناثـرت اشلاؤهـم هناك".

واضاف ان "هذه الفاجعـة مـا هـي الا حلقـة في مسلسـل العـدوان التركي المستمر على العـراق ، فقـد تمـادت تركيـا في عدوانهـا عبر غاراتهـا الجويـة وقصفهـا المدفعـي وعمليـات التوغـل البري لقواتهـا في عمـق الاراضي العراقيـة والتـي تسـفر دائمـا عـن سـقوط الـعشرات مـن الضحايـا المدنيين بشكل شبه يومـي ، وامـام هـذا السلوك العدواني التوسعي لا نكتفي بادانـة الجريمـة ومـا سـبقها بـل يـجـب ان يكـون هناك موقـف وطنـي لحمايـة البلـد وسيادته وارواح شعبه مـن آلـة الدمـار التركيـة".

وطالب العامري، الحكومـة بـ"إغلاق الحـدود مـع تركيـا فـوراً وايقاف عمـل الشركات التركية في العـراق ، واي تهـاون مـن قبـل الحكومة العراقيـة في اتخاذ الاجراءات الرادعـة لمنـع العـدوان وحمايـة الشـعب العراقـي مـن هـذه الغطرسـة سـنعتبره تخـاذلا وشراكـة في العـدوان ونؤكـد ان كل مـن يـلـوذ بالصمـت او يتجاهـل هـذه الجريمة النكراء او يحاول تبريرهـا هـو شريـك للمعتديـن القتلـة ، ويمارس خيانة لا تغتفر بحق وطنه وشعبه.

وأفاد الإعلام الحكومي الرسمي، اليوم الأربعاء، بأن العراق اتخذ سلسلة من الإجراءات لإيقاف تكرار الاعتداءات التركية.

وقالت القناة العراقية الحكومية، إن "العراق يرفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية".

ودانت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجعاً سياحياً في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان، معلنة اتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسيّ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان العراق سيتخذ الإجراءات اللازمة للرد على الاعتداءات التركية وانتهاكاتها للسيادة وتهديد حياة وسلامة المواطنين.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى التصعيد ضد تركيا من خلال أربعة امور أبرزها غلق المطارات والمعابر الحدودية.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "تركيا زادت من وقاحتها ظنا منها أن العراق لا يستطيع الرد إلا بإدانة هزيلة من وزارة الخارجية مع الأسف الشديد".

ودعا الصدر الى "التصعيد" واقترح "تقليل التمثيل الدبلوماسي مع تركيا وغلق المطارات والمعابر البرية بين العراق وتركيا".