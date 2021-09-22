لقاء سعودي - إيراني في مقر السفير العراقي بأمريكا

شفق نيوز/ قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن دبلوماسيين كبارا من إيران والسعودية والاتحاد الأوروبي التقوا للمرة الثانية في أقل من شهر يوم الثلاثاء بمقر إقامة السفير العراقي في نيويورك.

واعتبرت الوكالة اللقاء مؤشرًا على تكثيف الجهود للحد من التوترات في الشرق الأوسط حيث تستعد طهران لاستئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي لعام 2015.

ونقلت بلومبيرغ عن وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية أن التجمع ضم "وزراء خارجية وكبار ممثلي" إيران والسعودية والكويت ومصر وقطر والأردن وتركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.

ولفتت الوكالة لاجتماع إيران مع وزراء خارجية أوروبيين لمناقشة الاتفاق النووي والقضايا الإقليمية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تجتمع جميع الدول في قمة سنوية لزعماء العالم.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية الحدث مع الجيران العرب بأنه متابعة لقمة 28 أغسطس في بغداد، والتي كانت بمثابة منتدى نادر للاتصال الرسمي بين الجمهورية الإسلامية والسعودية منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في عام 2016.

وقالت الوزارة في بيان إن المشاركين اتفقوا على الاجتماع مرة أخرى في الأردن في موعد غير محدد.

في وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت إيران إنها تتوقع استئناف المحادثات مع القوى العالمية لاستعادة الاتفاق متعدد الجنسيات لعام 2015 الذي تخلت عنه الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات، في غضون الشهر المقبل.

وتحث أوروبا إيران على استئناف المفاوضات التي توقفت بعد انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي في يونيو.

ويريد كل من رئيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن إحياء الاتفاقية النووية القائمة منذ ست سنوات، لكنهما بحاجة إلى تجسير الخلافات المهمة حول كيفية عودتهما إلى الامتثال الكامل لشروطه.