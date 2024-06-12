لقاء "تعزيز الشراكة" يجمع السوداني بالسفير الإيراني

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق.

وذكر مكتب السوداني في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء تناول العلاقات المشتركة، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يضمن توثيق المنافع والمصالح الحيوية بين البلدين الصديقين.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباقي الدول الإقليمية، والانطلاق بالمشاريع الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تثمر تكاملاً اقتصادياً يعزز الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة.