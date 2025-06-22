لقاء بين وزيري خارجية العراق وإيران لاحتواء التصعيد

شفق نيوز/ التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، نظيره الإيراني عباس عراقجي، لبحث تطورات التصعيد الإقليمي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ51 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وقالت الخارجية العراقية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هذا اللقاء يُعد الثاني بين الوزيرين منذ بداية الأزمة الراهنة، حيث تناول آخر المستجدات الأمنية في المنطقة، على خلفية الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد مواقع نووية رئيسية في إيران.

وقدم الوزير الإيراني، عباس عراقجي، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً عن آثار تلك الهجمات، مبيناً أن بلاده بصدد اتخاذ عدة خطوات للرد عليها، كما أشار إلى عزم إيران التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة بدعوة من روسيا.

من جانبه، شدد الوزير فؤاد حسين على أهمية تفعيل لجنة الاتصال الوزارية مفتوحة العضوية، وهي المبادرة التي اقترحها العراق في إطار منظمة التعاون الإسلامي، بهدف احتواء الأزمة وفتح قنوات للحوار تسهم في الوصول إلى حلول سلمية وتجنب المنطقة مزيداً من التصعيد.