لقاء بين رئيسي البلدين.. إشادة ايرانية بدور العراق "المحوري" وتأكيد على تخفيف التوترات

شفق نيوز/ أكد الرئيسان العراقي عبد اللطيف جمال رشيد والايراني ابراهيم رئيسي، يوم السبت، أهمية العمل على تخفيف التوترات واعتماد الحوار البناء في حل النزاعات.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مؤتمر القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بحسب بيان للرئاسة العراقية ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الذين تربطهما مشتركات تاريخية ودينية عميقة. وأكد الرئيس العراقي أهمية توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الجارين في تحقيق التنمية الشاملة.

وتطرق الجانبان إلى أهمية انعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز وما تشكله القمة من مساهمة جادة في استقرار قطاع الطاقة وتحقيق التوازن بين أمن الطاقة وبين تقليل الانبعاثات والتلوث ودعم الترشيد والحفاظ على البيئة.

وحول التطورات في المنطقة، شدد الرئيس العراقي على أهمية العمل على تخفيف التوترات واعتماد الحوار البناء في حل النزاعات، والعمل على إرساء السلم والأمن الدوليين، مشيرا بهذا الصدد إلى ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني الذي يواجه أبشع أشكال العدوان، وإنهاء معاناته الإنسانية عبر منحه كامل حقوقه المشروعة.

بدوره، أكد الرئيس الإيراني حرص بلاده في دعم أمن واستقرار العراق، مشيرا إلى تطلع حكومته إلى التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين وبما يحقق الاستقرار والسلام لشعوب المنطقة.

كما أشاد رئيسي بدور العراق المحوري في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة.