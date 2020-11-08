لقاء بين الكاظمي والعاهل السعودي عبر الأقمار الصناعية

Category: سیاسة

Date: 2020-11-08T14:13:55+0000

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي عراقي، يوم الاحد، بعقد لقاء بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والملك السعودي عبر الاقمار الصناعية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الكاظمي سيلتقي مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عبد دائرة تلفزيونية ضمن برنامج زيارة الوفد السعودي الذي وصل بغداد اليوم الاحد".

وكان الوفد السعودي قد وصل بغداد صباح اليوم الاحد لعقد اجتماع اللجنة العراقية السعودية.

ويضم الوفد مسؤولين من وزارات الطاقة والكهرباء والنفط والصناعة والبيئة وعدد من الشركات السعودية المهمة .

واكد وزير النفط إحسان عبد الجبار اليوم الاحد حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة .

جاء ذلك على هامش انطلاق اعمال اللجنة العراقية السعودية في العاصمة بغداد.

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