لقاء بين السوداني وميلوني في نيويورك.. دعم ايطالي للعراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، في نيويورك، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

جاء ذلك على هامش مشاركة السوداني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79.

وجرى، خلال اللقاء، وفق بيان حكومي ورد الى وكالة شفق نيوز، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وبما يعزز الشراكة ويحقق المنفعة المتبادلة بين العراق وإيطاليا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص العراق على تأسيس علاقة اقتصادية متكاملة وشراكة بناءة مع إيطاليا، وأن الحكومة بصدد العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية في جميع القطاعات، من أجل معالجة الإشكالات الموروثة من الحقبة السابقة.

من جانبها، وجهت ميلوني دعوة رئيس مجلس الوزراء لزيارة إيطاليا، مؤكدةً تطلعها إلى شراكة عميقة واستراتيجية مع العراق في جميع المجالات، ولاسيما السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية والتكنولوجية.

وأشارت إلى دعم إيطاليا للعراق طوال العشرين سنة الماضية، وخصوصاً في حربه ضد داعش، وأنها تتطلع إلى تعاون مثمر وانتقالة تاريخية في العلاقات الثنائية.