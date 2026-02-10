لقاءان ورسالة واحدة من الخزعلي: الالتزام بالمدد الدستورية

شفق نيوز- بغداد

شدد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال لقائه وفداً من الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة المرشح لرئاسة الجمهورية نزار آميدي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، كل على حدة، على أهمية الالتزام بالمدد الدستورية في تشكيل الحكومة العراقية.

وبحسب بيان لمكتب الخزعلي ورد لوكالة شفق نيوز جاء فيه أن الأخير استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة المرشح لرئاسة الجمهورية نزار آميدي، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمدد الدستورية الخاصة بترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية، بما ينسجم مع أحكام الدستور ويعزز الاستقرار السياسي.

كما تناول اللقاء ضرورة العمل الجاد والتنسيق المستمر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويخدم تطلعات أبناء الشعب العراقي في مختلف المحافظات.

وشهد اللقاء تداولاً لعدد من القضايا السياسية العامة، مع التأكيد على أهمية الحوار والتفاهم بين القوى السياسية لتجاوز التحديات الراهنة ودعم مسار الدولة ومؤسساتها الدستورية.

وفي اللقاء الآخر ذكر مكتب الخزعلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الثلاثاء، أن الأخير استقبل في مكتبه ببغداد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حيث جرى خلال اللقاء التداول بمجمل الأوضاع السياسية في البلاد.

وبحث الجانبان مستجدات المشهد السياسي العام، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمهل الدستورية الرسمية في تشكيل الحكومة، بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية ويحقق الاستقرار السياسي المنشود.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، وضرورة تعزيز التنسيق بين القوى الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي، بما يلبي تطلعات المواطنين.

وأكد الطرفان أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم، والعمل المشترك للحفاظ على المصلحة العليا للبلاد في هذه المرحلة الحساسة.

وكانت قيادات وزعامات مكونات العراق الشيعية والسنية والكوردية (ائتلاف إدارة الدولة) عقدت أول أمس الأحد، اجتماعاً في القصر الحكومي لم يفض لأية تفاهمات حول حسم رئاستي الجمهورية والحكومة.

يشار إلى أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد أعلنت جدول أعمال جلسة المجلس المقرر عقدها يوم غد الأربعاء، والتي تضمنت عدداً من الفقرات، فيما خلا جدول الأعمال من إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية.

وكشف مصدر في الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، مساء أمس الاثنين، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، تسلم مقترحاً للخروج من الانسداد السياسي، يتضمن تمديد عمر حكومته لمدة عام وبصلاحيات محددة.

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد جدد تمسكه بالترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة، رغم الرفض الأميركي لذلك، مشدداً على أن اختيار رئيس الحكومة شأن وطني خاضع لإرادة الشعب والمؤسسات الدستورية.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية كشفت لوكالة شفق نيوز، الخميس الماضي، عن موقف حازم وشديد اللهجة تجاه خريطة التحالفات السياسية المقبلة في العراق، مؤكدة أن الإدارة الأميركية مستعدة لاستخدام "مجموعة كاملة من الأدوات" لضمان تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترمب تجاه الملف العراقي ومنع ترشح المالكي لمنصب رئاسة وزراء العراق.

كما أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، الثلاثاء الماضي، بأن واشنطن أبلغت مسؤولين عراقيين، خلال الأيام الماضية، أنها قد تقلص وصول العراق إلى عائدات صادرات النفط إذا تم تعيين نوري المالكي رئيساً للوزراء، في ظل نظرة الولايات المتحدة إليه باعتباره قريباً من إيران، الأمر الذي زاد من الضغط على الإطار التنسيقي، وفقاً للمراقبين.