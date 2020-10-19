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لقاء الكاظمي وماكرون.. مبادرة فرنسية لدعم برنامج حكومة العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-10-19T15:01:57+0000
لقاء الكاظمي وماكرون.. مبادرة فرنسية لدعم برنامج حكومة العراق


شفق نيوز/ اشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، بجهود فرنسا لإطلاق مبادرة لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ بعض فقرات برنامجها الحكومي الإصلاحي.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاخير التقى، في قصر الأليزيه بالعاصمة باريس، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار جولته الأوربية الحالية التي تتضمن زيارة فرنسا والمانيا وبريطانيا".

وجرى خلال اللقاء وفقا للبيان "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، كما تم استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتناول اللقاء ايضا "سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وفرنسا، خاصة ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية، وفي مجال مكافحة الإرهاب". 

وأعرب الكاظمي عن "تطلعه الى تمتين علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وتوطيد سبل التعاون المشترك، بما يعزز المصالح المشتركة بينهما"، مشيدا بـ"الجهود التي تقوم بها فرنسا لإطلاق مبادرة لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ بعض فقرات برنامجها الحكومي الإصلاحي".

بدوره رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بزيارة الكاظمي، وأكد حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات مع العراق في مختلف المجالات"، بحسب البيان.



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