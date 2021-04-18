لقاء الكاظمي والمحكمة الاتحادية يخلو من تقديم أي طعن ببنود الموازنة

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، بأن لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد خلا من تقديم طعن حكومي ببعض فقرات قانون موازنة سنة 2021.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الجهات الحكومية المختصة، مازالت تعمل على اعداد الطعن، وسوف يقدم الى المحكمة الاتحادية العليا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الخميس (15 نيسان 2021)، عزم حكومته الطعن بـ"بعض" فقرات قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، وقال إن هناك فقرات ستؤثر على قطاع الكهرباء والقطاع الصحي وغيرها.