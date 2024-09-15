ألف توقيع على طاولة لجان برلمانية لتعديل "قانون الحصول على المعلومة" بالعراق

شفق نيوز/ كشفت منظمة برج بابل، اليوم الأحد، تقديمها ألف توقيع لصحفيين ومحامين إلى أربع لجان برلمانية من أجل تعديل مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة والمضي في تشريعه.

وقالت المنظمة في بيان اليوم، إن "حملة التواقيع التي تم جمعها تم تقديمها مع نسخة من المقترحات والتعديلات من قبل الفريق القانوني للمنظمة، إلى عدد من اللجان البرلمانية، منها حقوق الإنسان، والثقافة والإعلام، والنزاهة والقانونية في مجلس النواب كما تم تسليم نسخة منها إلى رئاسة البرلمان".

وأضافت أن "الغرض من ذلك هو إجراء التعديلات التي تم تقديمها على مسودة المشروع قبيل التصويت عليه".

ونقلت المنظمة عن رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، قوله :"نحن ندعم التصويت على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، والاستماع إلى آراء ومقترحات منظمات المجتمع المدني".

وقال الصالحي خلال تسلمه نسخة المقترحات والتعديلات القانونية من قبل فريق منظمة برج بابل، إن "القانون مهم ويجب التنسيق والتعاون مع الصحفيين والمنظمات المدنية واخذ ارائهم وملاحظاتهم، كذلك آراء القانونيين من أجل تشريع قانون يحمي المال العام ويكافح الفساد ويضمن حقوق وواجبات أفراد المجتمع".

يشار إلى أن منظمة برج بابل تسعى منذ العام 2017 للدفاع والمطالبة بالتصويت لقانون حق الحصول على المعلومة لأهميته في الحد من الفساد، و أن حملتها للعام 2024 تضمنت جمع توقيع ألف صحفي و محامٍ و تقديمها رسميا الى اللجان البرلمانية المعنية للمطالبة بإجراء التعديلات و التصويت على مشروع القانون.

وأنهى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 شباط/فبراير 2024، القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.

وفي 4 تشرين الأول 2023، أقرّ مجلس الوزراء العراقي، مشروع قانون حقّ الحصول على المعلومة وأحاله إلى مجلس النواب لغرض تشريعه.

ودعا مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية في حينها، رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس إلى الأخذ بالملاحظات الجوهرية التي قدمها الصحفيون والحقوقيون المطالبة بتضمين فصل كامل في قانون حق الحصول على المعلومة يتعلق بالصحافة وعمل الصحفيين نظراً لما يمثله الصحفيون من كوادر مدربة وقادرة على التعاطي مع المعلومات جمعاً وكتابة وتفسيراً.