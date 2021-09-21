ألفا جندي امريكي الى العراق في إطار "العزم الصلب"

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "ذي غازيت" الامريكية ان نحو الفي جندي أمريكي توجهوا من "قاعدة كارسون" العسكرية، الى العراق للمشاركة في مهمة تستغرق تسعة شهور لتوفير الأمن والحماية.

ونقلت الصحيفة في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز؛ عن قائد اللواء الأول العقيد اندرو ستيدمان أن جنود "قاعدة كارسون" سيخدمون في العراق، وفي ثلاث دول اخرى على الاقل، ويتمركزون في 15 موقعا عسكريا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "على الرغم من انتهاء الحرب في العراق، فإن الولايات المتحدة تستمر في عملية تناوب عدد صغير من القوات كجزء من عملية العزم الصلب، وسيكون جنود قاعدة كارسون، القوة الامريكية الاساسية للبلاد بأكملها".

وقال العقيد ستيدمان "انه تحد وفرصة لأننا سنتمكن من اختبار أجزاء مختلفة من جهاز الأمن العراقي وفي أجزاء متنوعة ثقافيا واجتماعيا في البلد".

ولفتت الصحيفة إلى أن جنود قاعدة كارسون سيحلون مكان فريق لواء المشاة القتالي 256 التابع للحرس الوطني لجيش لويزيانا.

وقبل توجههم الى العراق، نظم اللواء احتفالا عسكريا حيث تم طي اعلام اللواء والكتيبة، مما يرمز الى الانتقال من مهمة الحامية إلى مهمة الخدمة القتالية.

وبحسب الصحيفة، فانه الى جانب توفير الأمن والحماية للقواعد والأفراد العسكريين، فإن الدور الأساسي للواء سيكون تقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية، وتدريب القوات الشريكة وتأمين الحماية الجوية، والاستعداد للقتال.

وتابعت؛ أن ما يقرب من 25 الى 30 % من جنود القوة الامريكية، كان جرى نشرهم في مهمات عسكرية في السابق.

وقال ستيدمان "نحن نهتم بشعبنا، ونحن مستعدون للقتال والفوز. حان الوقت الآن للقيام بذلك في خدمة الآخرين" وفقا للصحيفة الامريكية.