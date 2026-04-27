لـ"ضعف التمثيل" الدبلوماسي.. تحرك نيابي لاستبدال سفراء العراق

دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، مختار الموسوي، يوم الاثنين، إلى إجراء تغيير جذري في أداء السياسة الخارجية العراقية، منتقداً ما وصفه بـ"ضعف تمثيل" بعض البعثات الدبلوماسية في الخارج.

وقال الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "موقف العراق ما يزال غير واضح في ظل التوترات الإقليمية، ولا سيما ما يتعلق بالصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى"، مشيراً إلى أن "هذا الغموض يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم شاملة لمنظومة العلاقات الخارجية".

وأضاف أن "السفراء يمثلون واجهة العراق في الخارج، إلا أن أغلبهم لا يعمل بالمستوى المطلوب"، مؤكداً أنه طرح خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية ضرورة "تبديل وتغيير عدد من السفراء".

وأوضح الموسوي، أن اللجنة تعتزم تقديم مقترح إلى رئيس الحكومة ووزير الخارجية الجديدين، يتضمن مراجعة أداء البعثات الدبلوماسية، والعمل على استبدال السفراء الذين لا يقدمون تمثيلاً يليق بالعراق.

ويأتي هذا الطرح في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لآلية تعيين السفراء، وسط اتهامات متكررة بخضوعها للمحاصصة السياسية على حساب الكفاءة المهنية، وهو ما انعكس في أزمات دبلوماسية متكررة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.

وكان البرلمان العراقي قد صوّت في 26 آب/أغسطس 2025 على قائمة "السفراء الجدد" المرسلة من رئيس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، وذلك بعد جدل نيابي.

وبحسب قائمة السفراء التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز في حينها، فقد كشفت أن عدداً ملحوظاً من الأسماء الواردة في القائمة هم أبناء أو أقرباء مباشرين لشخصيات سياسية نافذة في الدولة، بعضهم تجاوز الثلاثين من العمر بقليل، دون أي خلفية دبلوماسية تُذكر أو سجل مهني يؤهله لهذا المنصب السيادي.