لـ"أسباب أمنية".. رئيس حكومة اليونان يؤجل زيارة بغداد واربيل

شفق نيوز/ ذكرت وكالة انباء البلقان ان رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس أجل زيارته المقررة الى كل من بغداد واربيل يومي 12 و13 يوليو/تموز الجاري، بعد الهجمات الصاروخية التي وقعت في الايام الماضية.

وفي حزيران/يونيو الماضي التقى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع ميتسوتاكيس في العاصمة اثينا، حيث اعلن رئيس الحكومة اليوناني رغبته بزيارة بغداد واربيل قريبا.

واوضحت وكالة البلقان ان ميتسوتاكيس كان يعتزم زيارة بغداد واربيل يرافقه وفد من مسؤولي الحكومة، لكن تقرر الا يمضي قدما في الزيارة لاسباب أمنية بعد الهجوم الصاروخي على اربيل.