إلغاء أمر تكليف نجل وزير الدفاع بقيادة فوج بالحشد الشعبي

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، عن إلغاء أمر تكليف نجل وزير الدفاع بقيادة أحد أفواج الحشد الشعبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إلغاء أمر تكليف نجل وزير الدفاع العراقي عبد الرحمن جمعة عناد بقيادة فوج في الحشد الشعبي بعد موجه انتقادات شديدة سياسية وشعبية على أمر التكليف".

وفي وقت سابق الخميس، تحصلت وكالة شفق نيوز على وثيقة أظهرت تكليف نجل وزير الدفاع العراقي بمنصب آمر الفوج الرابع للواء 51 في الحشد.

وحملت الوثيقة توقيع رئيس اركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي المعروف باسم "أبو فدك"، وكانت صادرة بتاريخ الثاني من شهر آب/أغسطس الجاري.