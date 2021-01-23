إلغاء أمر تعيين الفريق رائد شاكر جودت قائدا للشرطة الاتحادية

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم السبت، بإلغاء أمر تعيين الفريق رائد شاكر جودت بمنصب قائد الشرطة الاتحادية.

وأبلغ المصدر؛ ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تراجع عن تعيين الفريق رائد شاكر جودت بمنصب قائد الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية.

وكان الكاظمي قد أقال خمسة قادة أمن بارزين من مناصبهم، الخميس، على خلفية التفجير الانتحاري المزدوج الذي خلف 32 ضحية و110 جرحى وسط بغداد، وفق أرقام وزارة الصحة.

وشملت الإقالات وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام، ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري)، وقائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي، وقائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، ومدير قسم الاستخبارات وامن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد.

إلا أن وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء أفادت بأن الكاظمي عدل عن قرارات إعفاء ثلاثة من هؤلاء القادة وهم: أبو علي البصري والبطاط وعامر صدام.