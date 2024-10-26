"لغاية الآن".. لا اتفاق سُنّي على موعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان

شفق نيوز/ قال النائب عن الإطار التنسيقي محمد البلداوي، يوم السبت، إن الكتل السنية لم تتفق لغاية الآن على موعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب خلفاً للمُبعد بقرار قضائي محمد الحلبوسي.

وأوضح البلداوي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الاطار التنسيقي أكد اكثر من مرة وآخرها في الأسبوع الماضي على دعوة أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة اليوم السبت لانتخاب رئيس جديد للمجلس، لكن القوى السنية لم تتفق فيما بينها لعقد جلسة انتخاب الرئيس".

وأكد أنه "لا يوجد اي اتفاق داخل الكتل السنية على المضي قدما لعقد جلسة انتخاب الرئيس".

وتابع البلداوي أنه "لا يوجد موعد محدد لعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، وقد يتجه المجلس لعقد جلسة انتخاب الرئيس في الأيام المقبلة".

ويوم الأربعاء الماضي 23 تشرين الأول الجاري، حددت ست قوى سُنية يتزعمهم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد تعثر استمرّ لـ11 شهراً.

جاء ذلك، خلال بيان مشترك، لكل من (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، المبادرة).

وبحسب البيان، أكدت هذه القوى، وجود مسارين لا ثالث لهما، الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح (محمود المشهداني) الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية.

أما الخيار الثاني، وفق البيان، فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية، مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب.

وأعلن الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، قبل أسبوع، الاتفاق على دعم محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب العراقي، وتحديد موعد يوم 22 أو 23 من الشهر الجاري لعقد جلسة الانتخاب، لكن الجلسة لم تعقد.