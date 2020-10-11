لعقد اجتماع ثلاثي.. وزير الخارجيّة العراقي يصل القاهرة
Category: سیاسة
Date: 2020-10-11T14:51:57+0000
شفق نيوز/ وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين، يوم الاحد، الى العاصمة المصريّة القاهرة.
وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فأن حسين سيلتقي مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.
كما سيعقد اجتماعاً مع نظيريه المصريّ سامح شكري، والأردنيّ أيمن الصفديّ بعد غد الثلاثاء؛ لاستكمال الاتفاقيّات التي وقّع عليها قادة الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير في العاصمة الأردنيّة عمّان في آب الماضي.
ولفت البيان الى ان "حسين سيلتقي المسؤولين المصريّين للتنسيق لعقد اللجنة العراقيّة-المصريّة في بغداد قريباً، كما سيلتقي الوفد مع الأمين العامّ للجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المُستجدّات على الساحة العربيّة.