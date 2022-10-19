لطيف رشيد والسوداني يؤكدان على تشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد

شفق نيوز/ أكد كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على العمل من أجل تشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد.

جاء ذلك خلال لقاء لطيف السوداني في قصر السلام ببغداد، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلد، وأكد الجانبان على أهمية توحيد الصف الوطني والعمل من اجل تشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد وتعمل من اجل خدمة الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.