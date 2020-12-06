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"لضمان نزاهتها".. الحلبوسي يقترح التعاقد مع شركة عالمية لفحص برمجيات الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2020-12-06T16:49:54+0000
"لضمان نزاهتها".. الحلبوسي يقترح التعاقد مع شركة عالمية لفحص برمجيات الانتخابات

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الأحد، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تسريع عملية توزيع وإصدار البطاقة البايومترية وجميع المستلزمات الأخرى، استعداداً للانتخابات المبكرة.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاخير بحث، اليوم، مع رئيس المفوضية وعدد من أعضائها، آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات المبكرة.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين ناقشوا السبل الكفيلة بتذليل العقبات أمام توفير الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة، وأهمية تضافر جهود ومؤسسات الدولة لدعم عمل المفوضية، وتوفير مستلزمات نجاح الانتخابات.

وأكد الحلبوسي، بحسب البيان، على ضرورة زيادة نسبة التسجيل البايومتري، ووضع الآليات التي تسرِّع عمليةَ توزيع وإصدار البطاقة البايومترية.

وشدد الحلبوسي على أهمية ضمان نزاهة الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية، من أجل استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، مقترحاً التعاقد مع شركة عالمية رصينة لفحص أجهزة وبرمجيات الانتخابات، وتنسيق المفوضية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في العراق للاستفادة من مشورتها، فضلاً عن أهمية إشرافها على عملية الانتخابات المقبلة.

وجدَّد الحلبوسي دعم مجلس النواب لعمل المفوضية، داعياً إلى تكثيف جهودها من أجل استكمال تحضيراتها لإجراء الانتخابات المبكرة.

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في وقت سابق، إلى إجراء انتخابات تشريعية، في وقت  "أبكر"، تعقيباً على إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في السادس من يونيو/ تموز 2021.

 ورحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، امس الجمعة بدعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى انتخابات مبكرة تجري في 6 حزيران/ يونيو 2021.

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