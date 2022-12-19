"لسنا مع سياسة المحاور".. السلطات العراقية تنفي اجتياحاً لمتظاهرين إيرانيين

شفق نيوز/ نفى مسؤول حكومي عراقي، اليوم الاثنين، دخول "مئات المتظاهرين الإيرانيين الفارين من عمليات الملاحقة الايرانية" بشكل غير قانوني عبر المنافذ الرسمية في الإقليم وباقي المحافظات العراقية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء والمعلومات التي تشير الى دخول مئات المتظاهرين الإيرانيين الفارين من عمليات الملاحقة بشكل غير قانوني عبر المنافذ الرسمية في إقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية، غير صحيحة اطلاقاً، ولا توجد أي عملية دخول لاي مواطن للعراق بصورة غير قانونية بكافة منافذ العراق بما في ذلك الإقليم".

وأضاف المصدر أن "هذه التقارير الإعلامية تأتي ضمن الحرب الإعلامية ما بين بعض الدول مع محاولة زج العراق فيها"، مبينا أن "العراق بعيد عن هكذا حرب إعلامية، وعن سياسة المحاور الإقليمية والدولية".

وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن دخول أعداد تقدر بـ"المئات" من المتظاهرين الإيرانيين الفارين من عمليات الملاحقة داخل بلادهم الى العراق بشكل غير قانوني.

وتعيش إيران ومنذ أشهر على وقع احتجاجات لم تهدأ بعد حادثة وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الايرانية، فيما بدأت السلطات بحملات اعتقال وتنفيذ احكام اعدام بحق المتظاهرين، وسط استياء دولي من طريقة تعامل الحكومة الايرانية مع المحتجين.