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لرسم مسار عملية جديدة.. زعماء "التحالف الثلاثي" يجتمعون في أربيل قريبا

Category: سیاسة

Date: 2022-02-22T19:47:17+0000
لرسم مسار عملية جديدة.. زعماء "التحالف الثلاثي" يجتمعون في أربيل قريبا

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، عن لقاء قريب سيجمع بين زعماء "التحالف الثلاثي" في أربيل عاصمة إقليم كوردستان بهدف رسم مسار عملية جديدة عقب قرار المحكمة الاتحادية الخاص بملف النفط في الإقليم.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر سيذهبون قريباً الى اربيل للقاء زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني".

وأضافت المصادر أن "زعماء التحالف الثلاثي سيبحثون وضع خارطة لتحديد مسار العملية السياسية الجديدة وفق معطيات المرحلة أي بعد قرار المحكمة الاتحادية".

وحكمت المحكمة الاتحادية العليا، قبل أسبوع، بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي شرعه برلمان إقليم كوردستان، وألزمت حكومة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية.

ورفضت حكومة إقليم كوردستان قرار المحكمة، معتبرة بأنه "غير دستوري"، فيما عدّ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قرار المحكمة، "سياسيا".

ويسعى الصدر، من خلال التحالف الثلاثي، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع تأكيده على استبعاد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي، لكن بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" ترفض ذلك وتطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة. 

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