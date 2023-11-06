لدعم الفصائل العراقية.. قادة الحرس الثوري وحزب الله يجتمعون في البوكمال

شفق نيوز/ كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، يوم الاثنين، عن عقد قادة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اجتماعاً في مركز "قاسم سليماني" في مدينة البوكمال السورية، وذلك لدعم فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، فيما كشف عن اسماء قادة هذه الفصائل.

وقال المرصد، في بيان، نشره على موقعه الالكتروني، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن مصادره أفادت بعقد اجتماع ضم قادة رفيعي المستوى في صفوف الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، في مركز "قاسم سليماني" بمدينة البوكمال شرقي دير الزور، وذلك لدعم ما تعرف باسم "المقاومة الإسلامية" في العراق، و بهدف الانتقام لغزة، ودعم حركة حماس.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، فقد تم تشكيل هذه المقاومة "بإشراف الحرس الثوري الإيراني، لاستهداف القواعد الأمريكية في شمال شرق سوريا، مشيرا الى تعيين قادة بارزين في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، للقيام بإدارة هذه العمليات وهم "الحاج محمد الشريف" الذي يشغل منصب قائد "المقاومة الإسلامية" في العراق، ويتولى تنسيق العمليات واتخاذ القرارات الإستراتيجية.

وبحسب المرصد السوري، فأن "الحاج حسين" يعمل كنائب للقائد ومسؤول عن التدريب والتجهيزات العسكرية للمجموعة، بالإضافة إلى تولي "الحاج سجاد" تنسيق العمليات العسكرية وتوجيه العناصر الميدانية، كما يشغل "علي الحكيم" دور المسؤول عن الشؤون اللوجستية وتوفير الإمدادات والتجهيزات العسكرية الضرورية.

وتنفذ ما تعرف باسم فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق" هجمات بطائرات مسيّرة وقذائف صاروخية، على القواعد العسكرية التابعة للتحالف الدولي في العراق وسوريا.

ويقول المرصد السوري، أن معظم تلك الهجمات تنطلق من مدينة الميادين والعشارة وبادية البوكمال، مشيراً إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود الإيرانية لتعزيز نفوذها في المنطقة وردًا على التواجد الأمريكي، حيث زادت حدة هذه الاستهدافات مع استمرار التوترات الإقليمية في غزة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 21 استهدافا لقواعد التحالف الدولي، توزعت على النحو التالي: ، 4 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و3 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 3 على قاعدة خراب الجير برميلان، 4 على قاعدة الشدادي، و1 على قاعدة تل بيدر.