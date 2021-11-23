"لخطر الخطف والارهاب".. أمريكا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى العراق

شفق نيوز/ نصحت الولايات المتحدة الامريكية، يوم الثلاثاء، رعاياها بتجنب السفر إلى ثلاثة دول بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وإلى العراق تجنباً لعمليات "الخطف والارهاب وأعمال العنف"

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية عبر موقعها الخاص بتحديثات السفر للمواطنين والمقيمين الأميركيين أنها رفعت درجة تصنيف السفر لأربعة دول إلى الفئة الرابعة، "لا تسافر".

وتضم الدول التي خضعت للتحديثات، كلا من العراق وألمانيا والدنمارك وبوروندي.

وذكرت الخارجية أن رفع التصنيف في العراق "يعود إلى عدة أسباب: الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية وكوفيد-19، والقدرة المحدودة لدى بعثة العراق لتقديم الدعم للمواطنين الأميركيين".

وأكدت الوزارة أن "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) أصدرت إشعاراً صحياً للسفر من المستوى 4 للعراق بسبب كوفيد-19، مما يشير إلى مستوى مرتفع جدا من المرض في البلاد".

وأضافت أن "المواطنين الأميركيين في العراق يتعرضون لخطر العنف والاختطاف"، مشيرة إلى أن "الجماعات الإرهابية والمتمردة تقوم بمهاجمة كل من قوات الأمن العراقية والمدنيين بشكل منتظم".

وتابعت أن "الميليشيات الطائفية الرافضة للولايات المتحدة تهدد المواطنين الأميركيين والشركات الغربية في جميع أنحاء العراق"، مضيفة أن "هجمات باستخدام العبوات الناسفة تحدث في العديد من مناطق البلاد، بما في ذلك بغداد".

وأكدت الخارجية أن "المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات تحدث بشكل متكرر، ويمكن أن تتطور هذه الأحداث بسرعة دون إشعار مسبق، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مقاطعة حركة المرور والنقل والخدمات الأخرى، مثل هذه الأحداث لديها القابلية لأن تتحول إلى عنف".

أما فيما يخص تصنيف جمهورية بوروندي (الواقعة شرق أفريقيا) ضمن الفئة الرابعة يعود إلى "مستوى الجريمة والصحة والعنف السياسي".

أما ألمانيا والدنمارك، ذكرت الخارجية أن كوفيد-19 يعد السبب الرئيسي لرفع التنصيف، ودعت رعاياها "إلى توخي الحذر" في الدولتين "بسبب الإرهاب".