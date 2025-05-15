"لحظة تاريخية" و"آمال كبيرة".. تفاصيل اجتماع الوزراء العرب تمهيداً لقمة بغداد

شفق نيوز/ تناول اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي عقد اليوم الخميس، في العاصمة بغداد، مجموعة من الموضوعات التي سيتم طرحها في القمة العربية المقررة السبت المقبل.

واقترح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال الاجتماع، تشكيل لجنة وزارية عربية عليا مفتوحة العضوية لتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف وإنهاء الخلافات.

وأكد حسين على تغليب لغة الحوار لحفظ أمن المنطقة العربية، مرحباً بجهود سلطنة عمان بالتوصل لاتفاق سلام في اليمن، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تبقى قضيتنا المركزية، ونجدد دعمنا للشعب الفلسطيني بتحرير أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

من جهته، ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال الاجتماع، أن قمة بغداد التي ستنعقد السبت، بعد غد، تواكب لحظة تاريخية مهمة وتعقد عليها آمال كبيرة.

وأعرب أبو الغيط عن تطلعه إلى أن تخرج القمة برسالة موحدة تطالب بوقف فوري لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، مردفاً بالقول: "رسالتنا ورؤيتنا لقضايانا المشتركة يجب أن تكون موحدة لتعزيز الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل".

إلى ذلك، قال وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزيان: نأمل بأن تخرج القمة بقرارات تعزز مسيرة العمل العربي المشترك، وتحقق تطلعاتنا وأهدافنا المشتركة.

واضاف: "نسعى الى تعزيز التعاون العربي وتكثيف جهود التنسيق المشترك لمواجهة التحديات وإرساء السلام المستدام"، مشدداً على "مركزية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم وحماية حقوقهم المشروعة".

هذا وأكد وكيل وزارة الخارجية العراقية، هشام العلوي، لوكالة شفق نيوز، يوم الخميس، أن مستوى الحضور في القمة العربية المقرر عقدها في بغداد يُعد "جيداً"، ولا يقل عن مستوى المشاركة في القمة السابقة التي استضافتها البحرين.

وقال العلوي، إن "حضور رؤساء وزعماء عرب في أعمال القمة سيكون أكثر من النصف"، مشيراً إلى أن "من أبرز المشاركين الرئيس المصري، وملك الأردن، وملك البحرين، والرئيس الفلسطيني، والرئيس اليمني، إلى جانب رؤساء من دول عربية أخرى".

وأضاف العلوي أن "الوفد السوري سيترأسه وزير الخارجية"، موضحاً أن "مستوى الحضور والتمثيل العام جيد، وسيساهم في صدور قرارات وتوصيات تخدم العالم العربي".

وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى وجود مفاجآت مرتقبة في القمة العربية التي تستضيفها بغداد، كاشفاً أن الرئيس السوري أحمد الشرع قرر تمثيل بلاده عبر وزير الخارجية أحمد الشيباني.

ورأى السوداني أن "مستوى الحضور حتى الآن مقبول ومتعارف عليه في القمم العربية"، معرباً عن أمله بأن "يكون هناك حضور على مستويات أعلى وعدد أكبر، بما يتناسب مع حجم الأحداث وتطلعات الشعب العربي".

وتستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة القمة العربية يوم السبت المقبل الموافق 17 أيار/مايو 2025، وذلك في إطار جهود العراق لتعزيز حضوره الدبلوماسي الإقليمي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.