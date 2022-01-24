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لحسم منصب الرئيس.. وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-01-24T11:38:05+0000
لحسم منصب الرئيس.. وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع يوم الاثنين، بوصل وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان وفدا رفيع المستوى من الديمقراطي الكوردستاني وصل الى بغداد  لحسم منصب رئاسة الجمهورية.

وأضاف المصدر، ان الوفد برئاسة مرشح الديمقراطي للمنصب هوشيار زيباري، ويضم الوفد كل من القياديين في الديمقراطي الكوردستاني جعفر امينيكي، شوان محمد طه و اوميد صباح.

وشدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في وقت سابق من اليوم الاثنين، على أن منصب رئيس الجمهورية استحقاق للكورد إلا أنه ليس ملكاً لأحد.

وكان مصدر مطلع في الاتحاد الوطني الكوردستاني، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "المجلس القيادي للاتحاد عقد اجتماعاً مغلقاً في محافظة السليمانية، برئاسة الرئيس المشترك للحزب بافل طالباني، بحث مرشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق، وصادق بالإجماع على أن يكون (برهم صالح) المرشح الوحيد للمنصب".

غير أن مصدرا مطلعا في الكتلة الصدرية، أبلغ وكالة شفق نيوز يوم السبت الماضي، أن التحالفات الاستراتيجية مع الشركاء السنة والكورد قادرة على الظفر بالرئاسات الثلاثة وتمريرها بأريحية، مشيرا إلى أن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون قريباً في حال توافق الكورد على مرشح رئاسة الجمهورية.

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