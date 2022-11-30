لجنتا بغداد والإقليم تبحثان أربعة ملفات وتقرر: مستمرون لحل نهائي

شفق نيوز/ احتضنت العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لحكومتي المركز والاقليم لمناقشة عدة ملفات بهدف حل المشاكل العالقة بين الجانبين.

وذكر بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجانبين اكدا على اهمية هذه المرحلة للتوصل الى اتفاق مشترك في اطار الدستور والمنهاج الوزاري المتفق عليه من قبل الجهات السياسية المّشّكِلة للحكومة العراقية الجديدة".

واضاف البيان انه "جرى خلال الاجتماع التباحث حول ملف النفط والموازنة والرقابة المالية والمنافذ الحدودية".

واشار البيان الى ان "الاجتماعات بين الجانبين ستستمر لحين التوصل الى حل نهائي للمشاكل والملفات العالقة".

وأعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الامر الديواني 22151 لسنة 2022 والمكلّفة بحل القضايا العالقة مع اقليم كوردستان الذي انعقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، بحضور وفد اقليم كوردستان العراق برئاسة وزير التخطيط في الاقليم دارا رشيد محمود.

وتضم اللجنة المشكّلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، في عضويتها وزيري النفط والمالية، ورئيسي ديوان الرقابة المالية وهيأة المنافذ الحدودية والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بالاضافة الى مدير شركة سومو.