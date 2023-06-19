لجنة نيابية: وزارة الهجرة استولت على منحة النازحين لأغراض سياسية

شفق نيوز/ اتهم رئيس لجنة نيابية، يوم الاثنين، وزارة الهجرة والمهجرين باستغلال "منحة العودة" للنازحين لأغراض سياسية وانتخابية، داعيا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسحب الملف من يد الوزارة لضمان صرف المنحة للعوائل العائدة منذ سنوات بشكل منصف والالتزام بمبدأ الاسبقية دون تمييز.

وقال رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان علي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن أكثر من 450 ألف نازح بانتظار استلام المنحة المالية، والتي خصصتها الحكومة الاتحادية للعوائل الراغبة بالعودة، رغم حاجتهم لأضعاف تلك المنحة لكي يستأنفوا حياتهم الطبيعية".

وأضاف أن "منحة العودة المقدمة من وزارة الهجرة والمهجرين بدأت تستغل سياسياً، ما يتطلب موقفاً حكومياً واضحاً وصارماً دون مماطلة أو تسويف".

وأشار إلى أن "وزيرة الهجرة تمادت في اساليبها في منع ايصال المنحة المالية المخصصة للنازحين"، وشدد على ضرورة "اتخاذ إجراءات فورية بسحب الملف من يد الوزارة" .