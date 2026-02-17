لجنة نيابية من 19 عضواً لتعديل النظام الداخلي للبرلمان.. وثيقة

شفق نيوز- بغداد

أصدر مجلس النواب أمراً نيابياً بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تضم 19 نائباً لتولي تعديل النظام الداخلي للمجلس رقم (1) لسنة 2022، بما يتعلق باللجان النيابية الدائمة.

وبحسب وثيقة صادرة عن المجلس، نشرت اليوم الثلاثاء، جاء القرار استناداً إلى أحكام المادة (82) من النظام الداخلي، وبناءً على موافقة المجلس في جلسته السابعة المنعقدة يوم أمس الاثنين الموافق 9 شباط/فبراير 2026.

ونصّ الأمر النيابي على أن تتشكل اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، وعضوية عدد من النائبات والنواب، على أن تتولى لاحقاً تعديل النظام الداخلي ضمن ما يتعلق باللجان النيابية الدائمة.

كما نصّ القرار على أن يُنفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.