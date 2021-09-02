لجنة نيابية: لا وجود لوزارة بيئة رسمياً وما زالت ضمن الصحة

شفق نيوز/ أكد مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية، جواد الموسوي، يوم الخميس، أن فصل البيئة عن وزارة الصحة لم يصدر به أمر رسمي حتى الآن، مبيناً أن على مجلس الوزراء الحصول على موافقة مجلس النواب بهذا الصدد.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر أمراً بتخويل الوكلاء الفنيين بإدارة وزارتي الصحة والبيئة، ولا يوجد أي انفصال رسمي للبيئة عن وزارة الصحة".

وبين ان "فصل وزارة البيئة عن الصحة يحتاج إلى قرار رسمي صادر من مجلس الوزراء لتسمية وتعيين وزيراً محدداً ويرسل بعدها إلى مجلس النواب للتصويت ومنح الثقة للمرشح لاستكمال شروط فصل الوزارة".

وفي الخامس من شهر آب الماضي، أعلن وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي، عن عودة البيئة كوزارة اتحادية تنفذ أهداف الحكومة في تحسين الوضع البيئي في العراق.

وكان رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، قد قرر في العام 2015 دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة بوزارة الصحة، والبلديات بوزارة الاعمار والاسكان، والسياحة والآثار بوزارة الثقافة.