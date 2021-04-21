لجنة نيابية عن مباحثات سعودية إيرانية في العراق: بغداد رتبت ذلك منذ وقت

شفق نيوز / كشفت لجنة الأمن والدفاع، في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، عن سعي العراق الى حل الخلافات بين السعودية إيران منذ وقت طويل، فيما أشارت إلى أهمية هذا الحراك.

وقال عضو اللجنة النيابية عباس سروط، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق بلد محوري وبلد مهم في المنطقة، والعلاقات الطيبة بين كل دول الجوار، ستكون لها مردودات إيجابية على العراق، واي تشنج بالعلاقات الدولية يؤثر على أمن العراق وسياسية العراق وعلى الوضع العراقي بصورة عامة".

وأضاف شروط، أن "سياسة الحكومة العراقية الانفتاح على كل دول المنطقة والعالم، وبناء علاقات جيدة مع الجميع"، لافتا إلى أن "لبغداد دور كبير تعمل عليه منذ فترة، لحل الخلافات بين إيران والسعودية".

وأشار إلى أن "زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران والرياض، كانت هذه القضية من اهم محاور مباحثاته مع الجانبين"، مردفا بالقول "كقوى سياسية وكمجلس نواب ندعم الخطوات الحكومية لجعل العراق وسيطاً لحل الخلافات الاقليمية والدولية فهذا الأمر يصب في مصلحة العراق".

والأحد الماضي، نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"، عن مسؤولين عراقيين مطلعين، قولهم إن مسؤولين سعوديين وإيرانيين كبار أجروا محادثات مباشرة في محاولة لإصلاح العلاقات بين الخصمين الإقليميين، وذلك بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.

ونقل تقرير الصحيفة عن أحد المسؤولين، قوله إن الجولة الأولى من المحادثات السعودية الإيرانية جرت في بغداد في التاسع من نيسان الحالي، وتضمنت مباحثات بشأن هجمات الحوثيين وكانت إيجابية.